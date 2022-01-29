عرض موجز لكتاب: الثورة المستمرة - عادل العمري

2022/01/29 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_العمري عرض موجز لكتاب: الثورة المستمرة[1] 1- الثورة هي سيمفونية تشمل كل الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعرفية والعلمية.



لكن لا يوجد أيُّ تعريف للثورة يتفق عليه البشر ولا حتى المثقفون، بل ولا الثوار أنفسهم؛ فيتوقف مفهومها في النهاية على الموقع الذي يتناولها منه الشخص.وتعني الثورة من وجهة نظرنا قلب الأنظمة والمنظومات السياسية والاجتماعية والمعرفية والأيدي ......





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