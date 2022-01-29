مجلس النواب يعلن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل

2022/01/29 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاثنين المقبل، موعداً لإعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

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