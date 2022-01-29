اليمن: قوى العدوان تحتجز 9 سفن نفطية بينها سفينة غاز

2022/01/29 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت شركة النفط اليمنية، السبت، أن قوات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لا تزال تحتجز 9 سفن نفط منها سفينة غاز.وأكدت شركة النفط اليمنية في بيان لها، بأن تحالف العدوان يواصل احتجاز ( 8 بواخر نفطية بحجم (198,655) طن من البنزين والمازوت لفترات متفاوتة خمسة أشهر (164 يوما).وأشارت الشركة إلى أن كل السفن […]

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