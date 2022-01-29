تحديد موعد اعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/29 | 13:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

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