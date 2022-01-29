المنتخب العراقي يصل لبنان وأيمن حسين في صفوفه

2022/01/29 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت - واع وصل المنتخب الوطني العراقي، اليوم السبت الى لبنان لملاقاة نظيره اللبناني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وقال المنسّق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد في تصريحٍ خاصّ لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنّ "المنتخب الوطني وصل إلى لبنان وستكون هناك تدريبات من اليوم حتّى الأول من شباط، تاريخ المباراة في ملعب صيدا الدولي". وفي ما يتعلّق بقضية اللاعب أيمن حسين الذي مُنِعَ من دخول لبنان بسبب مُشكلة في جواز سفره، أشار عماد إلى أن "المنتخب تمكّن من حلّ هذه المشكلة بعد مفاوضات بين الجانبين العراقي واللُبناني، وأيمن الآن إلى جانب زملائه في المنتخب وسيخوض المباراة".

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