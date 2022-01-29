اميركا.. فقدان 39 شخصاً بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا

2022/01/29 | 13:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرت فرق الإنقاذ عمليات بحث قبالة ساحل فلوريدا على المحيط الأطلسي، بحثا عن 39 شخصا، بعد انقلاب زورق.وقال خفر السواحل في بيان على تويتر، إن الناجي الوحيد، الذي تم العثور عليه متشبثا بالقارب المقلوب، أبلغ السلطات أنه غادر جزر بيميني التابعة لجزر الباهاما، على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي ميامي، على متن […]

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فقدان 39 شخصاً بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا أولاً على ايرث نيوز.

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