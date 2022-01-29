2022/01/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي، اليوم السبت، ان السيول القادمة من إيرانية خلال الأيام الأربعة الماضية أسهمت في انعاش اقدم ابار العراق المنتشرة في المدن الحدودية بمحافظة ديالى.

وقال مدير ناحية قزانية مازن اكرم في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "موجة السيول المتدفقة من الحدود العراقية - الايرانية والتي استمرت 4 ايام متواصلة شكلت عامل اساسي في انتعاش اقدم ابار العراق الارتوازية المنتشرة في المدن الحدودية، في اشارة منه الى مندلي وقزانية".

وأضاف ان "المدينتين المذكوريتن يعتمدان منذ فترات زمنية طويلة على الابار في تأمين مياه الشرب وسقي البساتين الزراعية".

واوضح اكرم ان "تقارير الموارد المائية كانت تشير الى انحسار كبير في مياه الابار قبل السيول الاخيرة لكن الوضع اختلف حيث بدأت مناسيب المياه في الابار بالارتفاع في مؤشر ايجابي على انتعاشها بعد اشهر من ازمة جفاف حادة أصابت العديد من مدن المحافظة".

واشار مدير ناحية قزانية، الى ان "الابار تشكل عامل مهم في تامين مياه الشرب وحتى سقي البساتين في المدن والقرى الحدودية والسيول تعيد ملئ خزان المياه الجوفية التي تتغذى عليه الابار الارتوازية".

من جانبه، قال عدنان المندلاوي مزارع من اهالي مندلي إن "السيول الاخيرة اسهمت في تقلص انحسار مياه الابار بنسبة 50%".

واضاف ان "مستوى المياه ارتفع بشكل لافت حتى ان طبيعة المياه ونوعيته تغيرت بشكل واضح"، مشيراً إلى أن "السيول كانت بكميات جيدة الا ان اغلب المياه ذهبت الى الوديان لانه لم يجري خزنها ومع ذلك فإنها أسهمت في دعم المياه الجوفية التي تغذي الابار الارتوازية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب السيول.. انتعاش اقدم الآبار العراقية في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب السيول.. انتعاش اقدم الآبار العراقية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).