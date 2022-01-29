إثر حادث سير..مصرع واصابة 4 اشخاص في البصرة

2022/01/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

لقي شخصين مصرعهما، اليوم السبت، وأصيب اثنين آخرين في حادث سير بمحافظة البصرة.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص ل (بغداد اليوم) إن "شخصين لقيا مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حادث سير بمنطقة البرجسية بمحافظة البصرة".

وأضاف ان "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم والجثتين الى الطب العدلي لغرض تسليمهما الى ذويهما".

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