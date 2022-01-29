مفوضية الانتخابات تعيد توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص

2022/01/29 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادأعلنت الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، اليوم السبت، إعادة مفوضية الانتخابات توزيع البطاقات البايومترية المسحوبة في التصويت الخاص.وذكرت الغلاي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وبتوجيه من مجلس المفوضين، ستقوم مفوضية الانتخابات بإعادة توزيع البطاقات المسحوبة في يوم الاقتراع من العسكريين والنازحين، منتصف الأسبوع المقبل، من خلال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق وكلٌّ بحسب الرقعة الجغرافية لسكن الناخب".وأضافت أنه "تمت عملية الجرد الإلكتروني لتلك البطاقات حيث تعمل المفوضية على التنسيق مع المؤسسات الأمنية لغرض حث منسوبيها على المراجعة والاستلام".

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