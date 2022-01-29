2022/01/29 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حذر رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، مما وصفها بـ"الفتنة" ، مؤكدا :" ان الدولة لاتبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء".وقال العبادي في تغريدة عبر منصة "تويتر " : "ارحموا الدولة، فالدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء..وكما لا تتحقق المصالح بالشعارات فلا تتحقق بالانفلات".واضاف:" ان تحكيم العقل والتضامن والحلول الوسط هو ما سيحقق آمال الشعب ويحفظ النظام والدولة..المسؤولية مشتركة، والمصير واحد، وعلى مَن بيده القرار الاختيار".وختم العبادي تغريدته قائلا :" حذار من الفتنة"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي : حذار من الفتنة .. والدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي : حذار من الفتنة .. والدولة لا تبنى بالادعاء والاستقواء والاقصاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).