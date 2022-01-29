الطيران المدني : استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد بشكل طبيعي

2022/01/29 | 13:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت سلطة الطيران المدني استمرار حركة المسافرين في مطار بغداد الدولي .وقالت في بيان :" نطمئن المسافرين والرأي العام باستمرار حركة المسافرين بوضعها الطبيعي في مطارات البلاد كافة ، خصوصا في مطار بغداد الدولي".وكان مطار بغداد قد تعرض فجر اليوم الى قصف بصواريخ الكاتيوشا ، ادى الى تضرر المدرج واحدى الطائرات ./ انتهى

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