عماد محمد: نتبع طرق التدريب الحديثة لنصنع نجوماً للمستقبل

2022/01/29 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب منتخب الشباب عماد محمد، انه يتبع طرق التدريب الحديثة ليصنع نجوماً للمستقبل.وقال محمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لاعبي منتخب الشباب جيل واعد سيخدمون المنتخبات الوطنية قريباً ونحن ندربهم وفق أساليب كرة القدم الحديثة والتمريرات القصيرة”.واضاف ان “الكادر التدريبي يعمل على صنع نجوم المستقبل واتمنى من جميع مدربي الفئات […]

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