مهدي كريم ينضم لوفد المنتخب الأولمبي في تركيا

2022/01/29 | 14:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انضم المدير الاداري للمنتخب الاولمبي مهدي كريم، إلى وفد المنتخب في تركيا.وقال كريم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “فحوص (بي سي ار) أكدت شفائي بشكل تام من إصابتي بفيروس كورونا، الاي تسببت بتأخر التحاقي بالوفد خلال الايام الماضية”.واوضح أن “المنتخب الاولمبي يواصل وحداته التدريبية بشكل مكثف من أحل رفع مستوى اللياقة […]

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