الزبيدي: من اشعل الشارع اللبناني يحاول ارباك المشهد العراقي

2022/01/29 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ربط وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي، السبت، بين تطورات الاحداث في الساحة اللبنانية وما يجري في العراق، مؤكدا أن العامل الاقليمي الذي اشعل النار في الشارع اللبناني هو نفسه الذي يحاول ان يربك المشهد السياسي في العراق.وقال الزبيدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العامل الاقليمي الذي اشعل النار في الشارع اللبناني […]

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