2022/01/29 | 14:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رفضت قيادة فرقة العباس القتالية، المشاركة في مناورة عسكرية، تقيمها رئاسة الأركان في هيئة الحشد الشعبي، وفق ما أظهرت وثائق رسمية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب الوثائق التي نشرها موقع "كلمة" وتابعها "ناس" (29 كانون الثاني 2022)، فإن فرقة العباس القتالية، تلقت طلباً من رئاسة الأركان في الحشد الشعبي بالمشاركة في المناورة العسكرية، والحضور للاجتماع الخاص بالاستعداد لتلك المناورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرقة العباس القتالية ترفض حضور مناورة عسكرية تقيمها رئاسة أركان الحشد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرقة العباس القتالية ترفض حضور مناورة عسكرية تقيمها رئاسة أركان الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).