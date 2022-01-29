صراع الغرب مع الشرق والمسيحي مع المسلم - محمد علي مقلد

2022/01/29 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد خطأ شائعصراع الغرب مع الشرق والمسيحي مع المسلميتعدد تفسير الصراعات في المنطقة بتعدد المصطلحات.



فهي تارة صراع بين شرق وغرب، أو بين مسلمين ومسيحيين، أو هي تنافس أوروبي على وراثة تركة الرجل المريض، أو هي معارك خاضتها الشعوب ضد الاستعمار.



في كل تفسير منها إشارة إلى جانب من الحقيقة.



لكنها قصرت عن وضع تشخيص دقيق لمشكلات المشرق المزمنة.



هل حقاً هو صراع بين شرق وغرب؟ اليابان شرق ......





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