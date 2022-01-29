#اسماعيل_شاكر_الرفاعي الجزء الاول 1-القبيلة البدوية : تشكيلة اجتماعية اقتصادية مستقلة بنفسها عن التشكيلات الزراعية : العبودية والإقطاعية ، وهي اقرب الى التشكيلة الاجتماعية الرعوية منها الى التشكيلات المشاعية .
لقد انفصلت التشكيلة البدوية عن المشاعية بما اكتسبته من قدرة على حماية ملكيتها الخاصة ( قطعانها ) من الحيوانات المفترسة ، ومن اللصوص ومن غزو القبائل الاخرى لها .
لقد اجبرت الظروف القاسية : القبيلة البدوي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلهة البدو - اسماعيل شاكر الرفاعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلهة البدو - اسماعيل شاكر الرفاعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).