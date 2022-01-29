توضيح حول إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب

2022/01/29 | 14:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، توضيحاً حول أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب.وقالت الهيئة لوكالة الأنباء العراقية، انه “تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 بناء على …

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