مصدر: الأميركان ضغطوا لالغاء ممارسة أمنية للحشد الشعبي في الانبار

2022/01/29 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..كشف مصدر امني رفيع المستوى في محافظة الانبار، السبت، عن ممارسة القوات الامريكية عملية ضغط الغت بموجبها عملية انتشار للقوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوات الامريكية مارست عمليات ضغط على القيادات الامنية العليا الغت بموجبها ممارسة امنية للقوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية لإظهار قوة منتسبي […]

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