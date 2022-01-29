التقاعد توضح أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب

2022/01/29 | 14:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أوضحت هيئة التقاعد العامة، اليوم السبت، أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب.

وذكرت الهيئة لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 بناء على قرارات إبطال تصدر من الجهات القطاعية المختصة المشكلة وفقاً لهذا الغرض بعد التحقق من عدم استيفائهم للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة ومنها التدقيق والمؤشرات الأمنية الصادرة من الجهات الأمنية ذات العلاقة".

وأضاف البيان أن "الجهات القطاعية المختصة هي من طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بقانون ضحايا الإرهاب وتم إبطال قرارات شمولهم بالحقوق التقاعدية بعد أن تم إنجاز معاملاتهم وصرف رواتبهم التقاعدية ".

ودعت "هيئة التقاعد الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من اسهم بترويج هذه المعاملات والتي سببت بهدر المال العام".

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