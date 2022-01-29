امراء وشيوخ قبائل وعشائر يتوسطون لحلحلة الخلاف بين الاطار والتيار

2022/01/29 | 14:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف رئيس قبيلة بني مالك النائب ضرغام المالكي , السبت , عن وجود تحرك لأمراء ورؤساء قبائل داخل العراق وخارجه للتدخل لاجل حل الخلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.وقال المالكي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الخلاف الحاصل بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري أدى الى وجود قلق […]

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