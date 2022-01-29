عقود تنمية الاقاليم تناشد عبر (بغداد اليوم): بعد 6 سنوات من المظاهرات اعطونا اجازة اجبارية!

2022/01/29 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادناشد عدد من موظفي عقود تنمية الاقاليم في العاصمة، السبت، وكالة (بغداد اليوم) لنقل مظلوميتهم، اذ اكدوا انه بعد 6 سنوات من المظاهرات تفاجئوا بتلقيهم اجازة اجبارية.وتلقت (بغداد اليوم) مناشدة عاجلة عبر بريدها على صفحة الفيسبوك جاء فيها الاتي:

"نحن عقود تنمية الاقاليم محافظة بغداد على مدى ست سنوات من المظاهرات والمناشدات تم اعطانا اجازة اجبارية الا اننا لم نتوقف عن المطالبة والمناشدات في التعليمات قرار 315 مشمولين في النقطة الثالثة والرابعة من تعليمات وهو المناقلة من الاستثمارية الى التشغيلية نسبة الاشرا والمراقبة 3% جميع المحافظات والمحافظين تم الغاء الاجازة الاجبارية بسنة 2019 وتم شمولهم بقرار 315 الا ان محافظ مخالف القوانين والتعليمات نحن لانفرق عن المحافظات البقية تم اعطائهم حقوقهم وتم تحويلهم من الاستثمارية الى تشغيلية وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي".

واضافت المناشدة: "نطلب من الخيرين التدخل السريع لكي ترفع عنا الاجازة الاجبارية وعمل مباشرة بشكل سريع وفوري فنحن ليس اقل من المحاضرين والاجور اليومي نحن خدمنا المحافظات لسنوات طويلة كل عقد خدمته من ثلاث سنوات الى خمسة عشرة سنة، راجين النظر لنا كوننا اصحاب عوائل وخدمة وحملة شهادات عليا وبكلوريوس وايضا لنا حق التثبيت حالنه حالة الوزارات البقية ممن اكمل الخمس سنوات فما فوق ارجو من اذ نطالب عبر منبركم التدخل لاننا من العوائل ذو الدخل المحدود والفقيرة وتحت خط الفقر وكل هذا يصب للصالح العام مع تحيات عقود تنمية الاقاليم محافظة بغداد المظلومين مطالبنا هي:الغاء الاجازة الاجباريةعمل مباشرة للدوامالتثبيت على الملاك ممن تجاوز الخمس سنوات فما فوق..



شاكرين تعاونكم معنا".

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