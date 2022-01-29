2022/01/29 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ادانت بعثة الامم المتحدة في العراق / يونامي / ، قصف مطار بغداد بالصواريخ .واعربت في بيان صحفي عن "قلقها العميق ازاء الموجة الحالية من الهجمات التي تستهدف مكاتب الاحزاب السياسية والمساكن والشركات في العراق، وآخرها الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي".وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض الى قصف بصواريخ الكاتيوشا ، فجر اليوم ، ادى الى تضرر المدرج واحدى الطائرات ./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (/ يونامي / تدين قصف مطار بغداد وتعرب عن قلقها ازاء موجة الهجمات الاخيرة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (/ يونامي / تدين قصف مطار بغداد وتعرب عن قلقها ازاء موجة الهجمات الاخيرة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).