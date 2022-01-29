السفارة التركية تدين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد

2022/01/29 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ادانت السفارة التركية في بغداد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.وذكرت السفارة في بيان، "ندين الهجوم الصاروخي على مطار بغداد الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم".وأضافت أن "مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف استقرار العراق وأرواح المدنيين يجب ان تنتهي"./انتهى8

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