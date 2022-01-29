2022/01/29 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن مكتب الامم المتحدة، أن الضربات الجوية التي شنها تحالف العدواني السعودي في اليمن الأسبوع الماضي ، والتي أصابت مركز احتجاز في مدينة صعدة الشمالية ، قتلت نحو 91 شخصا وأصابت عشرات آخرين.وذكر موقع الامم المتحدة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” السجن الاحتياطي الذي تديره حركة انصار الله تحتجز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات لتحقيق أممي في مجزرة سعودية باليمن راح ضحيتها 91 شخصا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات لتحقيق أممي في مجزرة سعودية باليمن راح ضحيتها 91 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).