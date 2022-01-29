تقرير أميركي: فريق بايدن يخطط لحزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا

2022/01/29 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الاميركية ،اليوم السبت، أن حزمة العقوبات التي قد تفرضها إدارة الرئيس بايدن، على روسيا، ستستهدف البنوك الروسية والشركات الحكومية وواردت أساسية للبلاد.

وقال التقرير أن الإدارة الأميركية لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات التي قد تفرض على روسيا، اذ يؤكد مسؤولون أن الإجراءات التي يتم بحثها لم يسبق لها مثيل في العقود الأخيرة ضد روسيا.



ولم يستبعد التقرير أن يتسبب فرض عقوبات واسعة على روسيا في إرباك الأسواق العالمية.

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