العراق.. الوصول الى ذروة الموجة الرابعة وتحركات صحية لردع أوميكرون

2022/01/29 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت، وصول البلاد إلى ذروة التفشي بالموجة الرابعة لكورونا، مشيرة إلى أنَّ إمكانياتها محدودة لتشخيص متحور أوميكرون.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي إنَّ ارتفاع أعداد الإصابات إلى أكثر من 8 آلاف يومياً يمثل ذروة الموجة الرابعة، لافتاً إلى إمكانية أخذ 96 عينة بين مدة وأخرى لكشف المتحور الجديد، وهذه هي إمكانية الأجهزة في المختبرات المركزية الخاصة بتصنيف الفيروس، حيث يتم من خلالها معرفة نسب الإصابات بأوميكرون.

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