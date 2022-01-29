الجيل الجديد: دعم المرشحين لرئاسة الجمهورية مرتبط بتنفيذ مطالب المواطنين

2022/01/29 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألمح شاسوار عبد الواحد رئيس حراك الجيل الجديد، إلى احتمال التصويت لمرشح أحد الحزبين الكرديين مقابل تنفيذ مطالب مهمة للمواطنين.

وذكر عبد الواحد، إن الخيارات المتاحة امامهم هي إما المضي في تقديم مرشح أو دعم أحد المرشحين التابعين للاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية، شريطة تنفيذ مطالب مهمة للمواطنين.



وأطلق عبد الواحد، استفتاءً عبر منصاته، لمعرفة آراء المواطنين في الإقليم بشأن ذلك، قبل حسم قرار الحراك في اجتماع يعقده مطلع الاسبوع المقبل.

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