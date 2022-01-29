2022/01/29 | 14:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم السبت، إن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في البلاد، تجاوزت 13000 حالة، وهو العدد الأعلى منذ بدء الجائحة.وقال رئيس الوزراء كيم بو-غيوم، في اجتماع حكومي للاستجابة لكوفيد-19، إن انتشار سلالة “أوميكرون” شديدة العدوى بدأ بكامل قوته، معلنا تسجيل أكثر من 13 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.[…]

ظهرت المقالة كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).