2022/01/29 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتقلت القوات الامنية في محافظة بابل، اليوم السبت، 37 مطلوباً بقضايا جنائية مختلفة، من بينها القتل العمد، في مناطق متفرقة من المحافظة.وقال إعلام قيادة شرطة بابل، في بيان ورد لوكالة “ايرث نيوز”، ان “37 مطلوباً للسلطات القضائية والأمنية تم اعتقالهم خلال ممارسات أمنية نفذتها مفارز من مديريات الأقسام بالتعاون مع الأجهزة الساندة، […]

ظهرت المقالة من بينهم قاتل..



القبض على 37 مطلوباً في بابل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينهم قاتل.. القبض على 37 مطلوباً في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من بينهم قاتل.. القبض على 37 مطلوباً في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).