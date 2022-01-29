قيادي بالفتح: الطارمية مازالت تشكل الخاصرة الرخوة لبغداد

2022/01/29 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق كريم عليوي , السبت , ان قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد مازال يمثل الخاصرة الرخوة المهددة للعاصمة , مطالبا القوات الأمنية والاستخبارية القيام بعمليات تمشيط واسعة ومستمرة للمناطق الوعرة والاحراش في قاطع الطارمية دون توقف.وقال عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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