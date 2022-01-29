بعد معلومات عن منع المعونات العسكرية الأمريكية لمصر.. إليكم أكثر الدول بتصدير أسلحة إلى القاهرة

2022/01/29 | 14:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أمريكية مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

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