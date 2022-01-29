الانبار تعلن المباشرة بإعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من طريق المرور السريع

2022/01/29 | 14:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، السبت، عن المباشرة بإعادة ما تبقى من اعادة اعمار وتأهيل طريق المرور السريع الذي يربط المحافظة بثلاث دول الاردن وسوريا والسعودية.وقال المحلاوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولي باشرت بإعادة اعمار وتأهيل ما تبقى […]

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