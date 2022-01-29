بطلة العالم في الشطرنج تطالب نيتفليكس بتعويض مقداره خمسة ملايين

2022/01/29 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – حكمت قاضية في لوس أنجليس بإمكان النظر في دعوى رفعتها بطلة عالمية سابقة في الشطرنج متحدرة من جورجيا تطالب فيها نتفليكس بمبلغ 5 ملايين دولار بحجة أنها تعرضت للتشهير في حلقة من مسلسل ذا كوينز غامبيت (The Queen’s Gambit).ورفعت المعلّمة في لعبة الشطرنج نونا غابرينداشفيلي (80 عاما) دعوى […]

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