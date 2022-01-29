اعلان النفير العام في صنعاء لمواجهة التصعيد العدواني

2022/01/29 | 14:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن أبناء مديرية جحانة بمحافظة صنعاء، السبت، النفير العام لمواجهة التصعيد العسكري والاقتصادي لتحالف العدوان على اليمن، خلال وقفة قبلية مسلحة غاضبة نددت بالجرائم البشعة والتصعيد المستمر من قبل دول العدوان.واستنكر المحتشدون الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف الشر والعدوان على بلادنا بشكل يومي في مختلف المحافظات، مؤكدين أن تلك الجرائم لن تمر دون […]

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