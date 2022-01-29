رقم سلبي جديد للمنتخب العراقي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

2022/01/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خسارة منتخبنا الوطني لكرة القدم،

أمام نظيره الإيراني بهدف نظيف في

تصفيات المونديال اصبح المنتخب العراقي

اقل المنتخبات الاسيوية تسجيلاً

للأهداف في التصفيات النهائية المؤهلة

لكأس العالم.

وبعد سبع م

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