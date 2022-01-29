التقاعد تكشف أسباب إيقاف رواتب مخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب

2022/01/29 | 14:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت هيئة التقاعد العامة، السبت، أسباب إيقاف الرواتب التقاعدية لمخالفي ضوابط قانون ضحايا الإرهاب.وذكرت الهيئة في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “تم إيقاف الرواتب التقاعدية للمشمولين بقانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لسنة 2009 المعدل وقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 المعدل بقانون رقم 2 سنة 2016 بناء على قرارات إبطال تصدر من […]

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