ذي قار تسجل حالة وفاة بكورونا بعد خلوها لثلاثة أشهر

2022/01/29 | 14:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم السبت، وفاة مواطن متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا، بعد ان كانت المحافظة خالية من الوفيات بالوباء لثلاثة اشهر.وقال مصدر في صحة ذي قار لوكالة “ايرث نيوز”، انه “بعد انقطاع عن تسجيل الوفيات بفيروس كورونا لثلاثة اشهر، تم تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا اليوم”.واضاف […]

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