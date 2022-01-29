تفاصيل اجتماع تدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 14:43 - المصدر: وكالة ناس

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خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ..

*الزاملي : سنعتمد البيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات او التاثيرات الخارجية او الداخلية *

ترأس السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت 29 كانون الثاني 2022 الاجتماع الموسع لتدقيق أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والمزمع الإعلان عنها بعد يومين من الآن ، على ان يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية يوم الأثنين 7 شباط 2022 من الأسبوع المقبل .

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى مجلس النواب بحضور السادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة النزاهة و نائب رئيس هيئة المسائلة والعدالة والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وأعضاء الأمر الديواني ، مناقشة وتدقيق جميع ملفات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 26 مرشحاً ، من حيث القيود الجنائية وموقفهم من المسائلة والعدالة والشهادات العلمية ونزاهتهم .

وشدد الزاملي على ضرورة اعتماد الوثائق والشهادات والسير الذاتية بكل مهنية وشفافية ، وإبعاد أي نوع من أنواع الضغوط السياسية التي قد تمارس على الجهات ذات العلاقة لمنعها من أداء الواجبات المكلفة بها ، مؤكداً على ان الجميع وضع ثقته الكاملة بهذه الجهات بتطبيق المعايير المهنية على جميع المرشحين على حد سواء وبشكل يختلف عما كان معمول به في السابق ، مؤكداً اعتماد مجلس النواب جميع الآليات والإجراءات والبيانات والأحكام والقيود المثبتة على كل مرشح بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والرغبات او التأثيرات الخارجية او الداخلية.

ونوه عضو هيأة الرئاسة على ان التهم الموجهة ضد المرشحين او كل ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي لا تعنينا بقدر اعتمادنا حصرا على القرارات القضائية الباتة بحق كل المرشحين .

المكتب الإعلاميللسيد حاكم الزامليالنائب الأول لرئيس مجلس النواب

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