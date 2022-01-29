المجتمعية توقف حالتي إبتزاز الكتروني في كركوك والنجف

2022/01/29 | 14:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، حالتي إبتزاز الكتروني في محافظتي كركوك والنجف.وأوضحت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاءت العمليتان على خلفية ورود مناشدتين، الأولى لفتاة من محافظة ديالى أفادت بتعرضها لمحاولات ابتزاز وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شاب من محافظة …

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