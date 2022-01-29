2022/01/29 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تايلور سويفت في نيويورك في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف أنجيلا ويس نيويورك (أ ف ب) – أعلنت شرطة نيويورك الجمعة توقيف رجل ثلاثيني صدم سيارته ليلا مبنى تقطن نجمة البوب تايلور سويفت بهدف اقتحام منزلها.وأوقف مورغان مانك (31 عاما) المتحدر من ولاية فيرجينيا بعدما قاد سيارته بعكس السير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيف رجل حاول اقتحام مبنى تقيم فيه تايلور سويفت بالسيارة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيف رجل حاول اقتحام مبنى تقيم فيه تايلور سويفت بالسيارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).