أموال “قذرة” روسية في المملكة المتحدة تضعف سلاح العقوبات على أوكرانيا

2022/01/29 | 14:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن-(أ ف ب) – تهدد أموال روسية “قذرة” تتدفق داخل لندن، الأمن القومي ومن شأنها أن تضعف تأثير فرض عقوبات غربية على موسكو في حال غزت أوكرانيا، حسبما حذر مسؤولون ومنظمة لمكافحة الفساد الجمعة.وكتب النائب المحافظ توم توغندات في صحيفة “سيتي إيه إم” الاقتصادية “بينما تستعرض موسكو قوتها في مواجهة أوكرانيا، ما زالت […]

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