روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ100 ألف لأول مرة

2022/01/29 | 14:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ100 ألف وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 113122 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 98040 إصابة أمس)، ما يمثل تاسع قفزة غير مسبوقة على التوالي في الحصيلة.ويعود […]

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