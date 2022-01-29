تعرف على تفاصيل مواجهة العراق ولبنان

2022/01/29 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل المنتخب البناني اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

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