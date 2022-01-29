مفاوضات متقدمة بين برشلونة وآرسنال لضم أوباميانج

2022/01/29 | 14:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةوصل نادي برشلونة إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع مهاجم آرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذي ينوي التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وذكرت العديد من التقارير مؤخرًا، أن برشلونة حول وجهته في الميركاتو من ألفارو موراتا، نجم يوفنتوس، إلى أوباميانج.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع آرسنال وأوباميانج، حول شروط الإعارة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أوباميانج سيصل ملعب "كامب نو" على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم فقط.

وأوضحت أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، عمل على إبرام اتفاق سريع مع الصفقات المستهدفة، بسبب نفاد الوقت في الميركاتو الشتوي، لحين حل أزمة خفض فاتورة الرواتب داخل الفريق.

ولعب أوباميانج بقميص آرسنال 14 مباراة في البريميرليج هذا الموسم، منها 12 مباراة كأساسي وسجل 4 أهداف.

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