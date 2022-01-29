الاعلام الامني : التوصل الى خيوط مهمة عن منفذي قصف مطار بغداد

2022/01/29 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الاعلام الامني عن التوصل الى خيوط مهمة عن منفذي قصف مطار بغداد ، للقبض عليهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .وقالت الخلية في بيان صحفي :" ان عصابات اللادولة الارهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ ".واضافت :" ان الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية ، ما ادى الى الاضرار بطائرتين جاثمتين على المدرج ".واشارت الى انه:" تم العثور على منصة الاطلاق وثلاثة صواريخ في منطقة / ابو غريب / غربي بغداد "./ انتهى

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