المرجع المدرسي: يجب تشكيل قوى ضاغطة كبرى في العالم لدرء خطر الحروب والصراعات

2022/01/29 | 14:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي الى تشكيل قوى ضغط عالمية كبرى لتخليص العالم من الحروب والصراعات ، لاسيما الحروب النووية التي تلوح بها الدول الكبرى كما نرى اليوم في الصراع الامريكي الروسي حول اوكرانيا.وشدد المدرسي في كلمة ، بحسب مكتبه الاعلامي ،على ضرورة :" ان يكون لجميع المؤسسات الدولية والإقليمية دور إيجابي في رسم ملامح عالم خال من الحروب والصراعات"، ، مؤكداً أن هذه الصراعات الإقليمية والدولية اذا لم يتم إحتواؤها ممكن أن تكون (عود ثقاب) يحرق العالم أجمع"./ انتهى

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