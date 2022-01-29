رئاسة البرلمان تحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/01/29 | 14:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، أنها ستعلن عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بعد يومين من الآن، مشيرة إلى أنها ستعتمد البيانات والأحكام والقيود المثبتة لكل مرشح، بعيداً عن كل الميول والاتجاهات والتاثيرات الخارجية او الداخلية.وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، في بيان ورد لوكالة […]

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