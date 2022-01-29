لأول مرة منذ 7 اشهر.. معدل الشفاء التراكمي بديالى ينخفض بعد تصاعد موجة الإصابات

2022/01/29 | 15:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى..اكدت دائرة صحة ديالى ، السبت، بان معدل الشفاء التراكمي انخفض لأول مرة منذ 7 اشهر متتالية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ/ المعلومة /، ان “معدل الشفاء التراكمي لمصابي فيروس كورونا بقي لمدة 7 اشهر ثابت عند 99% لكنه انخفض الى 98% بالوقت الراهن بعد تصاعد موجة الاصابات خاصة […]

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