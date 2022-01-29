البحرين.. تنفيذ عقوبات لمتورط بتنفيذ هجمات بمساعدة الحرس الثوري الإيراني

2022/01/29 | 15:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاعلام البحريني عن ايداع مدانٍ بقضايا إرهابية في مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات المحكوم بها.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية رئيس نيابة التنفيذ قوله ان المدان محكوم بأربع عقوبات بالسجن المؤبد وعقوبة أخرى بالسجن لمدة 10 سنوات وذلك على خلفية كونه المخطط والمسؤول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها المملكة خلال الحقبة الماضية والتي نتج عنها قتل والشروع في قتل رجال الشرطة والمدنيين من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق.

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